Mis need linad siis on, mida vastlapäeva pika liu eest jagatakse? Õisus kelgumäele tulnud tüdruk arvas, et pikim liug võiks tuua palju raha. Krõllipesa lasteaia tüdrukute seas, kes Huntaugul kelgutasid, levis arvamus, et eks see pikki juukseid tähenda.