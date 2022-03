"Vene terase müük peatati reedel ja me ei teagi, mis hinnaga ja kust me seda edaspidi ostma hakkame," nentis Kangur.

Mõisaküla tööstus valmistab metsaveomasinaid ning praegu pole teada, kas on võimalik hankida järgmine toormepartii. "Praegu ostavad kõik materjale kokku, kust vähegi saavad. Keerulised ajad on tulekul. Eelmise aasta koroonakriis on sellega võrreldes ilmselt üsna tühine probleem," rääkis ettevõtte juht. Ta lisas, et paanikasse ta siiski ei lasku ning elab päev korraga.