«Lenini valss» on maagilise realismi võtmes kirjutatud alternatiivajalooline teos, milles Eesti Vabariik on sattunud Soome ja Tsaari-Venemaa erikorra alla. Kasutades erinevaid stiiliregistreid ja kohati soome-vene-eesti hüpoteetilise ühiskeele väljendeid ning mõjutusi minevikust ja tulevikust, esitatakse lugejale muinasjutuline pilt sellest, kuidas Tampere Lenini muuseumist tuuakse Lenin Tartusse, mille on hõivanud rivaalitsevad kassijõugud. Matsini eelmine romaan «Kongo tango» võitis esikoha Eesti kirjanike liidu 2019. aasta romaanivõistlusel. Et oleme vanad tuttavad, ei hakanud teietamise peale aega raiskama.