Ukraina poole teele läinud saadetises oli 1500 pakki on ühte toitu ja 1500 teist. Sverre Puustusmaa lausus, et oma sõjaväelise tausta tõttu teab ta hästi, et seda sorti abisaadetisi on väga vaja. Kiiruga ei jõutud suuremaid eineid sisaldavaid ratsioonipakke kokku panna, teele läks see, mis võtta oli.