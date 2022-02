Viljandimaal Kopra talu pidamisega tuntuks saanud Rudo Puks on seitse aastat elanud Ukrainas Kiievi lähedal, kus ta nüüd sõja ajalgi viibib. Sakalale on ta olnud nõus jagama oma ühismeediapostitusi.

Pühapäeva pärastlõunal Sakalaga vesteldes möönis Rudo Puks, et ta on hakanud sõjasse rahulikult suhtuma, ehkki taevas on hästi palju Vene lennukeid ja Kiievi poole on liikunud ohtralt Ukraina tankikolonne.