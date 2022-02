​Elen Artunjan sõnas, et reedel pärast Sakala artikli ilmumist hakkas neile tulema massiivselt kõnesid sooviga abistada ja vajalikke asju tuua. Kui alguses kogusid tema ja Diana Väster asju enda kodudes Paalalinnas ja Männimäel, siis nüüdseks on appi tulnud Päikesekillu perekeskus, kus olev kogumispunkt on avatud laupäeval ja pühapäeval kella 10–18.​

​Tänaseks on asju kogunenud hulgaliselt, kuid neid oodatakse juurde. "Meil on ilmselt juba täna vaja transporti Tallinna. Viljandi on magamiskottidest täiesti tühjaks ostetud," ütles Artunjan. Asju on toonud nii ettevõtted kui ka eraisikud. "See on lihtsalt mega, mis inimesed on ära teinud!" lisas ta.