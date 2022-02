Viljandi linnavolikogu EKRE saadikurühma liige Tõnis Tulp jagas neljapäeval oma ühismeediakontol postitust, kus arutleti, kas Ukrainas käiv sõda on eskaleeritud selleks, et koroonateemadelt tähelepanu kõrvale juhtida. Postituses öeldakse, et sõda on "mõnus" vahend tähelepanu kõrvale juhtimiseks ning, et lugejad ei tohiks unustada, et meedia on rahvale juba mitu aastat valetanud. "Neid sõja häguseid pilte ja videosid võib igaüks teha," kirjutab Janno Kurss postituses, mida Viljandi linnavolinik jagas. Postitus lõpetatakse lausega: "Siin taga on mingi muu konks üldse ja kõik kes seal kohapeal live videosid teevad on tegelikult kinni makstud näitlejad."