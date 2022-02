Viljandimaal on enamikus majapidamistes vool taastatud

Elektrilevi turundus- ja kommunikatsioonijuht Reti Meema sõnas laupäeva pärastlõunal, et õhtul raugenud tuul on aidanud rikete likvideerimisele palju kaasa. "Kui õhtul oli ainult 38 keskpinge riket likvideeritud, siis praeguseks on see number juba 109. Madalpinge rikkeid on likvideeritud kokku 48. Tänu sellele on elektrivarustus taastatud üle 35 000 kliendil," sõnas ta. Elektrilevi kaardi järgi oli laupäeval kella 13 ajal Viljandimaal elektrikatkestustest mõjutatud kliente 90. "Viljandis ja Virumaal rikkeid hetkel veel jagub, aga loodame likvideerida enamiku neist õhtuks. Mõned üksikud võivad jääda veel pühapäevaks," lisas Meema.