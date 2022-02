Reede pärastlõunal oma sõidu lõpetanud Doris Meinbek lahkus sõudebaasist teadmisega, et ta on just tulnud U-19 vanuseklassi sprindis maailmameistriks. Mõni tund hiljem tuli maailma sisesõudmise liidult info, et temaga samas sõidus võistelnu kaotas internetiühenduse ning osutus lõpuks viljandlanna ees esimeseks. FOTO: Marko Saarm