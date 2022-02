Ando Kivibergi arvates tuleb Ukrainale osutada reaalset sõjalist abi

Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse kohaliku tasandi reformide ja regionaalarengu peaekspert Ando Kiviberg suhtleb Ukraina ja teiste selle piirkonna riikide omavalitsustega iga päev. "Praegu püüame teha kõik selleks, et aidata ukrainlasi, koguda rahalist toetust ja neile vajalikke vahendeid ning veenda liitlasi, et Ukrainale tuleb osutada reaalset sõjalist abi," ütles ta.

Eesti 200 nimekirjas olev Viljandi linnavolikogu liige, endine Isamaa erakonna Viljandi linnapea ja praegune idabloki riikide ekspert nentis, et sel moel, nagu lääneriigid seni Venemaa rünnakule on reageerinud, ei ole võimalik Kremli režiimile täiel määral vastu astuda. Sealse võimurežiimi kultuuriruum on erinev.