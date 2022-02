Ärevatel aegadel, nagu meil praegu Ukrainas toimuva tõttu on, soovitab Viljandi haigla psühholoogiateenistuse juhtivpsühholoog Thea Marran hoida kinni oma igapäevarutiinist, et säilitada rahu, ja rääkida lastele täpselt nii palju, kui see neile eakohane on.