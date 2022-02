Ligi kolm tuhat majapidamist on Viljandimaal tormi tõttu elektrita

"Et tuul pole veel vaibunud, tekib rikkeid juurde ja nende likvideerimine pole veel ohutu," märkis Elektrilevi turundus- ja kommunikatsioonijuht Reti Meema. "Brigaadid tegelevad rikkekohtade lokaliseerimine ja kui võimalik, siis ka likvideerimisega. Tuule vaibumist on oodata alates kella 21-st. Koroonaepideemia tõttu on töömeeste leidmine raskendatud. Brigaadid teevad tööd nii päeval kui öösel, kuniks rikked on likvideeritud."