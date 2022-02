«See on tunnustus kogu Viljandi traditsioonilise käsitöö kogukonnale. See on meile kõigile,» lausub ta tunnustusest liigutatuna ja lisab, et tööd on selles valdkonnas 20 aasta jooksul tehtud palju.

Ave Matsin on väga pikka aega arvanud, et ülikoolis töötades tuleb teha tunduvalt rohkem kui tudengite õpetamine. Ülikooli panus ühiskonda peab olema märksa suurem. «See on kohustus vaadata, mis kogu valdkonnas toimub,» ütleb ta ning leiab, et tema valdkond on marginaalne, kuid kõrghariduse, teaduse ja uurimise mõõde aitab seda suuremaks teha ja selle tähtsust näidata, seetõttu oleks patt see mõõde kasutamata jätta. «Traditsiooniline käsitöö on meile kultuuriliselt sama oluline kui rahvaluule ja pärimusmuusika – need on ühe ja sama pärandi eri tahud.»