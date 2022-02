Karksi külas tegutseva osaühingu Puidukoda toore tuleb Skandinaavia ja Baltikumi kõrval Venemaalt. Osaühingu tegevjuht Eveli Opmann selgitas, et sisseost on jaotatud küll eri regioonide vahel, kuid pingeline poliitiline olukord teeb ettevaatlikuks, sest Venemaa on kogu puidusektorile oluline toormeturg.