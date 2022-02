Et saabuvaid inimesi majutada, on vallal endal ajutiseks eluruumiks sobivaid ruume ning abi otsitakse kohalikelt majutusteenuse pakkujatelt. Vallavanem Jaak Raie sõnul jõudis reede hommikul vallavalitsusse info ühelt valla ettevõttelt, kes andis teada, et tema juures töötavate Ukraina kodanike lähedased on Eestisse teel ning jõuavad kohale üsna pea.