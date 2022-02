Kohalikku ukraina kogukonda esindas neli aastat Viljandis elanud, siin hambaarstina töötav Oleksandr Duran Kondratenko, kes ütles, et mure kodumaal oleva ema, isa ja õe pärast on väga suur ning täna öösel ta magada ei saa.

Kondratenko nentis, et Venemaa rünnaku algusest peale on ta olnud sõprade ja pereliikmetega kontaktis kas telefoni või interneti vahendusel ning olukord Ukrainas on halb. Riiki rünnatakse mitmelt poolt ning ka Kondratenko pere elab piirkonnas, mida pommitatakse. Inimesed on tema sõnul olukorda arvestades üsna rahulikud, kuid hoiavad asjade arengul ärevalt silma peal.