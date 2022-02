Rudo Puks Ukrainast ei põgene: "Inimestel on siin abi vaja."

Tellijale

"Ärkasin hommikul kell 6.20 rakettide rünnaku peale. Sellist äratuskella mul pole veel kunagi olnud," meenutas Puks Eesti Vabariigi aastapäeva algust Kiievis.

Tema elukoht Ukraina pealinnas on Tšernigivi teel – tema sõnutsi täpselt seal, kust Vene armee praegu linna ründab. Oma elukohast ta lahkus ja liikus teisele poole Kiievit, ühte selle eeslinna, abikaasa maakodusse. Plahvatusi ja muid sõja hääli on kuulda sinnagi, aga seal on ohutum.

Ukrainast lahkuda Rudo Puks praegu ei kavatse. "Inimestel on siin abi vaja," põhjendas ta.

Kuni kolmapäevani ei osanud ukrainlased Puksi sõnutsi otsest rünnakut karta, nüüd aga on poed tühjaks ostetud ja tanklates on väga pikad järjekorrad. Suurematel maanteedel on ummikud ja inimesed lahkuvad linnadest. "Kõik tegelikult seisab siin riigis praegu," märkis Puks.

Ta rääkis, et ukrainlased pole paanikasse sattunud. Vene vägede eest liigutakse ohutumatesse kohtadesse ning suurematest linnadest välja, kui on, kuhu liikuda. "Üldiselt võetakse väga praktiliselt seda asja. Et olukord on nüüd siis selline ja nüüd tuleb tegutseda vastavalt sellele olukorrale."