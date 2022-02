«See on ühekordne otsus,» rõhutas Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa. Loomadega ringi reisiva tsirkuse Sakala keskusesse lubamisel oli linnavalitsuse liikmete seas nii pooldajaid kui vastaseid ning seekord jõuti otsuseni, et kultuurimaja uksed jäävad artistidele suletuks. Circas LT-le äraütlemist põhjendati asjaoluga, et etenduse sisu ja olemuslik ülesehitus ei sobi Sakala keskuse ruumidesse.