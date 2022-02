Viljandi linnavalitsuse haldusameti taristu- ja heakorrateenistuse juht Claid Ježov ütles kolmapäeval, et käesoleva talve jooksul on linnavalitsuse poole pöördunud 11 inimest, kes on sõitnud linnatänaval läbi augu ning sõidukile viga teinud. Kuuele kannatanule on kahjutasu välja makstud, teised juhtumid on menetlemisel.