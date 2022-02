Võimalik, et selliseid märkmikke-luulekogusid on Eestiski ilmunud juba mitu, aga siinkirjutajale mõjus Liisi Seili oma väga värskelt. Kohe esikaanest peale on aru saada, et avaneb ajakirjaniku ja luuletaja parim sümbioos: igal leheküljel nii luuletus kui maailma muutnud SARS-CoV-2 lugu kirjutaja isikliku kogemuse kaudu. Kui mina-hääl 12. detsembril 2019 Saksamaale kunagisele pinginaabrile külla sõitis, ei tajunud veel keegi, et peatselt on senine elukorraldus ajalugu – täpselt samal ajal nakatusid Hiinas Wuhanis esimesed inimesed tõppe, mis sai ametlikuks nimetuseks COVID-19 (lk 5, 7).