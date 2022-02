Kristi Jõeste: mul on koosolekul kogu aeg vardakott käes

Idee sündis juba 2012. aastal. Suur mõjutegur oli, et hakkasid ilmuma kudumisraamatud, näiteks «Suur kindaraamat», ning mullegi tehti ühest kirjastusest ettepanek raamat teha. Aga nende raamatute häda on selles, et neis on ainult mustriskeemid. Et eriti randmeosas on palju pisiasju, ei oska kogemuseta inimene pildi pealt mustreid välja lugeda. Meil tekkis Anu Pingiga, kellega olime ka varem raamatuid välja andnud, mõte, et me ei hakka lisama sellesse kihti uut köidet. Kohe sai selgeks, et tuleb mitu osa teha.