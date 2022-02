Ei priiust saa taevaväega

Viljandi muuseumi direktor, sõjaajaloolane Jaak Pihlak on võtnud südameasjaks selle välja selgitada ja nad raamatusse panna. See pole muidugi ülesanne, mida võiks liigitada kergete kilda. Juhtus see kõik ju enam kui 100 aasta eest ning olukorra teeb iseäranis keeruliseks, et enamik langenutest ei olnud jõudnud luua peret ega saada lapsi – enne oli tulnud kätte aeg minna sõtta.