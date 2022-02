Näitus "URG ehk When I`m 64" tähistab kunstniku 64. eluaastat ning Piret Mildeberg ütleb, et kõlanud biitlite pala on ta ümisenud alates kümnendast eluaastast. Ta on pidanud seda vanust võimatult kaugeks ja arusaamatuks, aga nüüd on see järsku kätte jõudnud ning pandeemia, sõjaohu ja elektri hinna tõusu tingimustes tundub talle, et temavanusel naisterahval on kõige õigem oma urgu peitu pugeda ja jääda ootama paremaid aegu.