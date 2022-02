Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppejõud Piret Aus on oma sõnul tudengitele alati rõhutanud, et sellise tööga tuleb varakult pihta hakata. "Viimasel hetkel läheb alati vool ära, katkeb internet või midagi muud. Nagu lõputöögagi juhtub, et vanaema koer sööb ära," ütles ta.