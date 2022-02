Viljandi avatud noortoa (VANT) noorsootöö projektijuhi ja võistluspäeva korraldaja Rita Pomberi sõnul on iga aastaga võistluspäev kasvanud nii osalejate kui ka sponsorite poolest.

"Kui ma peaaegu neli aastat tagasi VANT-i tööle asusin, küsisin endalt, kuidas me ei kasuta ära suurepäraseid võimalusi talvel võistluste korraldamiseks. Sellest ajast peale on minu südameasjaks korraldada igal aastal talvine võistluspäev, mis annab võimaluse noortel, kes on iga päev oma oskusi treeninud, omavahel mõõtu võtta," rääkis Pomber.

Korraldaja sõnul ootavad noored seda võistluspäeva, valmistuvad selleks suure tahtejõuga ja on ootusärevad. "Meil on rõõm, et igal aastal külastavad seda võistlust noored teistest Eesti linnadest. Mõned neist on sellest võistluspäevast osa võtnud kõigil neljal korral. Nii soe tunne on näha juba tuttavaid sõitjaid taas meie juures," lausus Pomber. Sel korral võistlesid lisaks viljandlastele noored Paidest, Tartust, Elvast, Valgast, Võrust ja Tallinnast.

Pomber lisas, et noortekeskus on hästi tõestanud oma oskust korraldada suurimat Eesti-sisest ekstreemspordi võistluspäeva. Tema sõnul oli sel aastal võistluse korraldamisel suur abi VANT-i tüdrukute klubi noortest, treeneritest ja kogukonna tegevustest kaasa löövatest aktiivsetest inimestest. Kohtunikeks olid BMX alal Raigo Suija, Kaspar Laanisto Joel Jürgens ja Alo Aasmäe. Rulasõitjaid hindasid Künter Peerna, Kristjan Tuuleveski ja Mark Drõgin ning tõukerattureid Deeno Lippand, Raik Andre ja Taavi Toome.

Korraldaja ütles, et ainus asi, mis kogu selle rõõmu juures pisut muretsema paneb, on see, et sisetrikipark jääb suure huvi tõttu võistluste jaoks väikeseks ja peagi peab noortekeskus praeguselt rendipinnalt ära kolima. "See on põhimõtteliselt ainus Eesti talvine ekstreemspordi võistluspäev ning nii meie kui eestvedajate ja noorte unistus on, et ükskord on noortekal suur ja võimas sisepark, et korraldada veel rohkem toredaid kohtumisi – mks mitte ka Euroopa tasemel võistluspäeva?" rääkis Pomber.

Ta lisas, et unistustele on omane täituda ja nii unistataksegi, et uues noortekeskuse on ka vägev siseparki, sest noori, kes ekstreemspordiga tegelevad, on Viljandis väga palju.

Noortekeskuse ruumide rendileping lõpeb 2025. aastal ja linnavalitsus pole selle edasise asukoha üle otsust teinud.