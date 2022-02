Eesti Keskkonnateenused on koos oma eelkäijatega Viljandimaa jäätmekäitluses tegev olnud üle 30 aasta. Oleme tulnud siia ja tegutseme valdkonnas, mida me hästi tunneme. Eesti Keskkonnateenused on Eesti juhtiv jäätmekäitlus- ja kommunaalteenuseid pakkuv kontsern, mille põhitegevuseks on erinevate jäätmete kogumine ja käitlemine.