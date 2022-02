Varem automehaaniku eriala õppinud Kerli Zirk asus kood/Jõhvi tehnoloogiakooli õppima läinud sügisel ja õppeaeg on seal kaks aastat. FOTO: Antero Kevin Leedu

Mis seal salata, IT-sektoris on palgad mitu korda suuremad kui klienditeeninduses. Just see oli üks põhjus, miks autovaruosade müüja ametit pidanud Kerli Zirk otsustas astuda läinud sügisel IT-töötajate põua leevendamiseks loodud tehnoloogiakooli kood/Jõhvi.