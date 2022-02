Noorte ettevõtlikkuse programmide juht ja Viljandi gümnaasiumi õpilasfirmade juhendaja Kairi Ong Viljandimaa arenduskeskusest ütles, et kokku osales kahe päeva jooksul Rocca al Mare ja Kristiine keskuses peetud laadal 245 õpilasfirmat ja laada käive ulatus 15 500 euroni. Õpilasfirmasse 4Chairs kuuluvad Viljandi gümnaasiumi majandussuuna teise aasta õpilased Timo Tiido, Sander Saarman, Sulvo Anvelt ja firmajuht Richard Root. "Nad on kõik hästi tublid ja andekad noored," kiitis Kairi Ong. "See idee ei ole päris nende oma, aga kõik arvutused, joonised ja disaini teevad nad ise." Kairi Ong ütles, et Viljandi õpilased olid tublid. Müügiedu oli küll tagasihoidlikum kui näiteks Viljandi jõululaadal, aga Tallinnas oli ka konkurents palju suurem ja müüa keerulisem. Laada korraldaja, Junior Achievement Eesti tegevjuhi Kersti Loori sõnul andsid õpilaste tooted läbilõike Eesti koolinoorte huvidest ja hobidest. "Võib öelda, et koolinoored huvituvad loodusest ja sisekujundusest, riietuvad stiilselt ja söövad tervislikult, mõtlevad kestlikult, armastavad taaskasutust ja loomi ning üha rohkem on noorte inimeste teadvusesse jõudnud vaimse tervise ja enesearengu teemad," kirjeldas Loor. Ettevõtjatest ja ekspertidest žürii valis mõlemas kaubanduskeskuses välja laada parimad õpilasfirmad eri kategooriates.