13 kuud valimisteni. Keskerakonna juhid rääkisid Viljandis, kuidas nad reformierakonna kiuste head teevad

«Reformierakond on meie suurim poliitiline vastane,» ei teinud Karilaid saladust. Koalitsooni teine osaline, keda ta korduvalt vastaspooleks nimetas ja kes on põhimõtteliselt vastu kõigele, mis Keskerakonna meelest Eestis elu paremaks teeks, sai õhtu jooksul omajagu tuld ja tõrva.

«Me eristume ja ütleme selle selgelt välja, sest siis on ka meie poliitiline sõnum selgem,» vastas Karilaid pärast kohtumise lõppu küsimusele, kas Reformierakonnaga tehtud valitsusel on kogu esinemise tonaalsust arvesse võttes jäänud vaid mõni päev või kestab see veel paar nädalat. Kokkuvõttes lubas Karilaid, et raskustest hoolimata erakonnad pingutavad ning valitsuse lagunemist lähipäevil näha siiski ei ole.