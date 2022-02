Kui Stefan Airapetjani teab praeguseks vist küll iga muusikahuviline eestlane, siis tema isa Sasun Airapetjan on iidol ja superstaar kõigi siinsete toidusõprade silmis. Tema Armeenia restoran Soso Juures pikemat tutvustamist ei vaja. See on paik, kus pakutakse maitsvat veini ja hõrku šašlõkki ning peaaegu alati on külalisi vastu võtmas ja köögitoimkonnal silma peal hoidmas pealik ise.