Kontseptsiooni autori ja tudengite juhendaja Piret Pupparti sõnul on Mari Kalkuni kontserdile loodud omamoodi mustrikirik. "Soovime, et see tõstaks esile Marile omast oskust laulda traditsiooniliste ornamentide keeles. Valguskujunditega läidetud pühakoda kannab endas vihjeid eri kihelkondade pärandeist vöökirjadest suure ilmapuuni välja," lisas Puppart.

Muusik Mari Kalkun rääkis, et laupäevasel kontserdil saab lisaks uuemale repertuaarile kuulda tema vanemaid lugusid ning möödunud sajandi kodumaist luulet, millel on tema loomingus eriline koht. "Minu loomingus on aukohal eesti luuletajad: olen loonud laule Artur Alliksaare, Villem Grünthal-Ridala, Marie Heibergi, Bernard Kangro ja paljude teiste eesti ja võro poeetide sõnadele. Võib isegi öelda, et tihti on muusika sündinud sõnasse. Need luuletused on olnud uste avajad sajanditagustele lumeväljadele, kus "mööda teed lähevad reed", või noore naiskunstniku maailmavalule nagu Heibergi luule puhul. Lugude kirjutamise kaudu olen ise saanud ajas rännata ning tundnud tõelist ja põletavat tänutunnet, et minul on võimalus elada ja luua tänapäevases Eestis," rääkis artist kontserdi lugude valikust.