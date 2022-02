Soome filmitegija Taneli Mustoneni õudusfilm "The Twin" linastub mais. Filmi keskmes on pere, kes püüab oma elu üles ehitada ühes Skandinaavia maakohas. Noore emana astub linateoses üles Austraalia näitlejatar Teresa Palmer ja meespeaosas on Šoti näitleja Steven Cree.