Keelpillikvartett esitleb plaati

Eelmise aasta lõpus ilmavalgust näinud plaadil "Constellations" kõlab Rasmus Puuri ajavahemikul 2014–2020 keepillikvartetile loodud originaallooming.

"Teeb palju rõõmu, et lõpuks õnnestub minu keelpillikvartetile kirjutatud muusikat kuulda ka kontserdisaalis," rääkis Puur saabuvate kontsertide eel õhinaga. Helilooja sõnul kõlab enamik plaadile salvestatud teoseid avalikus ruumis esimest korda. "Olen tõtt-öelda päris põnevil, kuidas see kõik kõlama hakkab. Seda enam et kvartetile ei ole see teps mitte lihtne materjal pureda."

CD-l ja kontsertidel kõlavad Rasmus Puuri kaks keelpillikvartetti ning teosed "Õnne valu" ja "Kuma".

Keelpillikvarteti FourEst liikmete sõnul oli plaadisalvestusprotsess intensiivne ja haarav. "Me polnud plaadil kõlavaid teoseid enne salvestamist ise kuulnud ega esitanud, nii et üldse ei kujutanud ette, mis sellest välja tuleb," kirjeldas salvestamist viiuldaja Linda-Anette Verte.

Kogu salvestamise tegi tema sõnul eriliseks tihe koostöö heliloojaga. "Rasmus teab väga hästi, mida ta tahab, aga usaldab samas ka interpreeti."

Vioolamängija Sandra Klimaitė sõnul on Puuri loomingu nii noore ea kohta väga küps. "Tema teosed on mängijale üpris keerukad, kuid kõigil teostel on selge idee, seega ei hakka kunagi igav," rääkis Klimaitė.

Verte lisas, et seda kava on just vaheldusrikkuse tõttu väga põnev mängida. "Kogu emotsioonide spekter mahub ühele kontserdile ära. See muudab teoste järjest esitamise ühtlasi parajalt suureks väljakutseks, aga ma usun, et me kõik naudime seda väga. Selles muusikas on ilu, valu, pidu …"

Keelpillikvartett FourEst koosseisus viiuldajad Egert Leinsaar ja Linda-Anette Verte, vioolamängija Sandra Klimaitė ja tšellist Theodor Sink astus esimest korda üles 2019. aasta suvel Leigo Järvemuusika festivalil, esitades Tõnu Kõrvitsa ja Terry Riley loomingut. Esimese esinemise positiivse laengu kõrval ärgitas koosmängu jätkama muusikuid ühendav huvi tänapäeva muusika vastu. Suur rõhk kvarteti repertuaaris on eesti heliloojate loomingul ning XX sajandil loodud keelpillikvartetimuusikal.