Põllutöömasin, mis teehoolduseks kasutusele võeti, on tegelikult mõeldud põllu silumiseks ja tihendamiseks. Kui see nõuetekohaselt kasutusele võtta, on selle töömaa laius 6,2 meetrit. Algul prooviti Kissa-Märdi talu ümbruse teedel seda Väderstadi libistajat ka täies laiuses kasutada, aga siis tekkisid teele vallid ja tööst polnud suurt kasu. Kui aga masin kokku lapati ja transpordiasendis kasutusele võeti, sai sellega teha teehöövli tööd.

Kissa-Märdi talu põhitoodang on piim, mida tuleb üle päeva kombinaati saata. Viidebaumi sõnul on jäised olud kimbutanud teda viimased kaheksa-üheksa päeva ning piimatsistern, mis tema piimal järel käib, on selle aja jooksul neljal korral teelt välja vajunud. Viidebaum loodab, et uudne lahendus aitab edaspidi neid õnnetusi vältida.