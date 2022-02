TUNNUSTUS ⟩ Piret Aus valiti aasta kultuurikorraldajaks

Aus sai tunnustuse kui ligipääsetavuse eestkõneleja, kirjeldustõlgete tegija, õppejõud ja pärandihoidja.

"Kui ma muidu oskan kirjeldada seda, mida ma näen, siis sellega, mida ma ei näe ehk tunnete kirjeldamisega on mul ikkagi palju keerulisem," rääkis Aus pärast tiitli saamist. "Tavaliselt on mul iga asja kohta midagi öelda, aga selliste tunnustushetkede puhul olen isegi mina sõnatu. Ma olen väga-väga tänulik, et märgatakse. See on suur rõõm! Igaüks meist tahab ju tunnustust, see on loomulik, aga muidugi ei tehta tööd selle pärast, et saada mingil hetkel pai või preemia."

Kultuuriminister Tiit Terik ütles, et Piret Aus väärib erilist tänu aastatepikkuse töö eest, mis ta on teinud ühiskonna haavatavate liikmete heaks. "Tema kirjeldustõlked olid möödunud aastal suurepärased ning ainus võimalus vaegnägijatel osa saada näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva üritustest või isegi tantsukunstist. Piret Ausi tegevus on signaal kogu meie ühiskonnale, et me ainult ei märkaks, vaid ka tegutseksime."

Aus on aktiivne mitmes valdkonnas ning viimasel paaril viiruseaastal on ta püüdnud alati lahendusi leida.

"Proovin leida viise, kuidas mitte jätta oma sõpru nurka nukrutsema, olgu selleks siis väärikad või karmoškinid," rääkis Aus. "Inimesed vajavad silmsidet. Arvuti kaudu suhtlemine on sellest võõrutanud. Inimesed tahavad kohtuda ja koos pilli mängida ning teinekord on koos hea lihtsalt vait olla. Kuidas ma seda kõike jõuan? Eks igaüks jõua, kui ta ainult tahab. Ja mina tahan. Tahan hommikul tõusta ja minna ja tunda päevast rõõmu."

Aasta kultuurikorraldaja tiitliga käib kaasas preemia, mis on võrdne möödunud aastanumbriga ehk tänavu 2021 eurot.

Aasta kultuurisõbra tiitli pälvisid osaühing Kliinik32 ning metseenid Reet ja Väino Kaldoja ning Enn Meri. Reet ja Väino Kaldoja pälvisid tunnustuse Arvo Pärdi keskuse toetamise eest ning Enn Meri festivali "Juu jääb" ja muude Muhumaa sündmuste toetamise eest. Hambaravikliinik Kliinik32 pärjati aasta kultuurisõbra tiitliga toetuse eest vabakutseliste kultuuritegijate heaks.

"Nii Eestis kui ka mujal maailmas näeme, kui oluline on kultuuri edendamiseks erakapitali ja avaliku raha sümbioos. Seepärast on rõõm, et meie ettevõtjatel ja metseenidel on keerulisest ajast hoolimata säilinud soov kultuuriellu panustada. Lõppude lõpuks on ju kultuur oma erivormides miski, mis mõtestab argipäeva ja homse," ütles kultuuriminister Tiit Terik pöördumises kultuuri toetajatele ja korraldajatele.

Aasta kultuurisõpradele kingitakse kunstnik Kärt Ojavee teos "Undefined Useful Object". Kultuurisõbra tunnustuse pälvisid sel aastal kaheksa ettevõtet või metseeni panuse eest eri valdkondades.