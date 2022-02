Halliste jõe käärus asuva Sonni talu omanik, Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts ütles, et veetase on kõrgem kui tavapäraselt. Tema õues on veel kuiv, aga vesi juba tasahilju piirab.

«Kui vett veel peale tuleb, siis jõgi väljub kallastest ja hakkab ujutama,» nentis ta. «Jää takistab vee kiiret äravoolu ja see on nagu looduslik pais. Kui soojad ilmad jätkuvad ja vihma sajab, on Tipu kandis oodata suurvee algust. Kui suur see tuleb, sõltub juba ilmast.»