Kuigi Viljandi aastapreemiad antakse kätte tühja saali ees ja kohal on vaid kutsetega tulnud, siis vabas õhus korraldatavad koosviibimised on kõigile avatud. Päev algab iseseisvusmanifesti ettelugemisega kohtumaja ees. Foto on tehtud Eesti vabariigi 103. aastapäeval. FOTO: Elmo Riig