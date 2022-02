Viljandimaale lisandus vähem koroonapositiivseid kui eile

Viljandimaa koroonastatistika on eilsega võrreldes languses: kui 15. veebruaril lisandus Viljandimaale 180 nakatunut, siis 16. veebruaril 162. FOTO: Kuvatõmmis

17. veebruari hommikul oli haiglas 531 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 298 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 197 ehk 66,1 protsenti on vaktsineerimata ja 101 ehk 33,9 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Intensiivravil on 18 patsienti, neist 13 juhitaval hingamisel.