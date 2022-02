Sakala suusamaratoni eestvedamise on sedapuhku enda peale võtnud MyFit Runi jooksuklubi koos Holstre-Polli vabaajakeskuse, Sakala suusaklubi ja Viljandi vallaga ning see on talle peakorraldaja Raivo Nõmme sõnul esimene kord niisugust asja teha.

Sakala suusamaratoni korraldamisse on tulnud üsna pikk paus: pärast 2016. aastat pole seda toimunud. "See on ilmselt tingitud ilmaoludest," märkis Nõmm. "Aga austusest endiste korraldajate vastu ja arvestades seda, et Holstre-Pollis on Eesti ühed ägedamad suusarajad, otsustasime, et teeme ära."