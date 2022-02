Veerand tundi enne viit oli toidukohta juba saabunud nii mõnigi huviline, kes laulumehele oma õnnitlused edastas. Suurem mürgel hakkas aga pihta siis, kui õige aeg kätte jõudis. Inimesi muudkui tuli ja tuli. Kallistasid, edastasid Stefanile häid soove Eurovisioonile ning mitmed olid kaasa võtnud ka lillekimbu, šokolaadi või kommikarbi. Üks fänn oli lausa ise küpsetanud leiva. Inimesi oli erinevates vanustes ja silma järgi võis neid Armeenia köögist läbi käia umbes viiekümne ringis, paljud neist sellised, kes lauljat mingil moel Viljandis elamise aegadest teadsid. Stefan ise tundis, et tuttavaid nägusid näha ja kodulinna inimestega suhelda, on ikka hoopis teine asi. Kui nii suurte kui ka väikste fännidega oli kallistatud, pildistatud, autogrammid jagatud ja mitmele fännile ka kohaletulnute palvel videokõnes tervitus tehtud, oli aeg kitarr välja võtta. Esimesena loomulikult Eesti Laulu võidulugu "Hope". Mõistagi ümisesid kohaletulnud ka tasakesi kaasa ja mõned filmisid ka nutitelefoniga. Teiseks looks esitas Stefan enda singli "We'll be fine".