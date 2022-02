Kohtutäitur kuulas vallamajas maad ehitajale mõeldud raha järele

Viiratsis on lasteaia rajamine veninud nüüdseks kolm ja pool kuud. Samas kinnitavad nii vallajuhid kui ehitusfirma juht, et lõpp paistab. FOTO: Marko Saarm

Pikki aastaid vallavanemana töötanud Alar Karu ei mäleta, et oleks varem saanud kirja mõnelt kohtutäiturilt küsimusega, kas vallale ehitustöid tegevale ettevõttele on ehk mingi osa summast välja maksmata, andes aimu, et ta sooviks seda raha endale.