Eriarstide nappus on Viljandi haiglasse toonud nelja aastaga tööle kümme eriõde, kelle ülesanne on muuta patsiendi tee eriarstini sujuvamaks ja aidata haiget pika aja jooksul. Ambulatoorse ravi kliiniku juhi sõnul on eriarstide töö tänu eriõdedele märgatavalt efektiivsem.