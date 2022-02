Mulgi abivallavanem Dmitri Orav ütles esmaspäeva ennelõunal, et libedustõrje käib täistuuridel, sest nädalavahetusega muutus olukord kriitiliseks.

«Karksi-Nuias ja Mõisakülas on libedustõrje tehtud, Abja-Paluoja saame ka kohe korda ning tänavad saavad graniitkillustikuga kaetud,» rääkis Dmitri Orav. «Karksi külas on see töö tegemisel ja kohe jõutakse Polli. Täna õhtuks tahame saada asulad ja olulisemad kõrvalteed korda.»