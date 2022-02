Saarmad toovad toitu jääaugust, siisikesed kõrgelt taevast

Viimastel nädalatel olen tihti mõelnud, mis imeline vaatepilt meid mitmel pool tervitaks, kui vahepeal poleks kimbutanud sula ega tugev tuul. Kuuskedel ja mändidel oleks seljas kena valge kasukas ning noored kased kaarduksid lumekoorma all maad ligi. Ümbrus näeks välja nagu Lapimaal. Selle asemel on meile peaaegu iga nädal saadetud tuisku ja pehmet ilma. Sel on aga omad head küljedki: noored kased ei kooldu vastu maad, männi- ja kuusetipud ei murdu lume raskuse all ning katustele ei ­kogune ohtlikku massi.