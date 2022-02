TAVALISELT on nii, et paberil paistab kõik kena: projekt on pilkupüüdev ja kui tekstiosasse lisatakse viide Lõuna-Euroopa kogemusele, on kõik veenvalt põhjendatud. Mäletame ka elavat diskussiooni ja meeleavaldusi tänava ääres kasvavate pärnade pärast. Puud võeti maha ja asemel lubati panna istikud. Nii tõepoolest tehti.