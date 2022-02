Vanade talumajade katuste korrastamiseks antakse raha

"Toetusi jagatakse juba neljandat aastat ning on hea meel tõdeda, et toetuse abil on korda saanud ligi 50 hoone katused," ütles muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Kais Matteus. "Taotlusvooru populaarsus näitab, et ajaloolisi taluhooneid hinnatakse nii elumaja kui ka suvekoduna üha enam. Huvi taluarhitektuuri vastu on suur ning on palju omanikke, kes väärtustavad hoonete ajalugu, soovides neid korrastada just traditsioonilisel viisil traditsioonilisi materjale kasutades. Toetusega saame ettevõtlikke omanikke abistada, et säiliks meile kõigile oluline omanäoline ja väärtuslik maa-arhitektuuri pärand."