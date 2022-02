TRIIN LOIDE on mõtteavalduse lõpetanud Eesti Keskkonnateenuste kohaliku juhi nendinguga, et suure pinge all on mitu töötajat murdunud ja lahkunud. Ma ei taha uskuda, et inimesed kohe päris lahkuvad sellepärast, et keegi nendega vahel tee peal pahandab. Asi hakkab pihta ikka juhist ja sellest, kui ta ei suuda meeskonda tööl hoida, suhelda, juhendada ja motiveerida, olla töötajatele toeks ka siis, kui mõni klient tõesti on nendega halvasti käitunud.