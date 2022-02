Põhja-Sakala vallas oli laupäeval suur suusapäev. Tervisesporti sai minna harrastama tosinale rajale, mis olid ilusasti hooldatud. Üks rajameistritest oli neid veel eelmistel päevadel koroonapalavikuski proovinud paremaks sõita, teadmata, et on nakkuse saanud. Viljandis aga on loodud võimalus neile, kes end mäesuusatamises proovile panna tahavad.