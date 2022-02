Kultuuriakadeemia avab huvilistele uksed

Kõrghariduse tasemel on võimalik Eesti torupilli õppida maailmas ainsa riigina Eestis, kus Viljandi kultuuriakadeemia on üks kahest ülikoolist, kus seda õpetatakse. Fotol on teise kursuse pärimusmuusikatudeng Helery Kõrvemaa. FOTO: Marietta Anton