Et mõisaid on Eestis tunduvalt vähem kui näiteks kortereid, siis mõisahoones lasteaiaruumide kujundamine on sisearhitektile haruldane võimalus. Lasteaedu on Kaari Metslang aga varemgi kujundanud ning ka praegu on tal Valga majutusasutuse, Tallinna kalapoe ja mõne muu objekti kõrval käsil Põltsamaa lasteaia sisekujundus.